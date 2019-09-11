Халаф Халафов: «Азербайджан никогда не позволит аннексию своей территории»

Авантюрные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его безответственные и подстрекающие к войне действия направляют процессы в регионе в опасное русло, сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на официальном приеме в Баку, посвященном 28-й годовщине независимости Украины.

По словам Халафа Халафова, армянскому народу необходимо осознать тяжелую ответственность за агрессию в отношении территории народов региона, приютивших их.