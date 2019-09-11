Халаф Халафов: «Азербайджан никогда не позволит аннексию своей территории»
Авантюрные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его безответственные и подстрекающие к войне действия направляют процессы в регионе в опасное русло, сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на официальном приеме в Баку, посвященном 28-й годовщине независимости Украины.
По словам Халафа Халафова, армянскому народу необходимо осознать тяжелую ответственность за агрессию в отношении территории народов региона, приютивших их.
«Азербайджанское государство и его народ никогда не позволят аннексировать свои территории», - сказал замминистра иностранных дел.
Халаф Халафов выразил благодарность Украине за ее твердую позицию в отношении территориальной целостности Азербайджана и непризнание так называемых выборов в «органы местного самоуправления».
«Особо хочу отметить, что изменение государственных границ путем применения силы не признается мировым сообществом. Рано или поздно государства, выбравшие подобный путь, потерпят крах», - подчеркнул замминистра.