Древнейшую в мире ДНК обнаружили в Грузии

Национальный музей Грузии сообщил о ценной находке в древнем городище Дманиси (в 90 километрах от Тбилиси).

Команда грузинских ученых и специалистов из научных центров Европы и США утверждает, что извлекла древнейшую в мире ДНК из зубной эмали найденного в Дманиси носорога. Отмечается, что возраст генетической информации составляет около 1,77 млн лет, пишет «Росбалт».

Прежде древнейшей ДНК из останков животного считалась находка на острове Укон в Канаде. Из останков лошади тогда извлекли информацию возрастом 700 тыс. лет.

По словам ученых, «это прорыв в древних биомолекулярных исследованиях, что позволяет восстановить эволюционную картину гораздо более ранних эпох, чем это было возможно до сегодняшнего дня, а также исследовать историю предков животных и человека», передает Интерфакс.