О чем говорил Нетаньяху с Путиным и Шойгу

«Я скажу прямо, не побоюсь этого, благодаря в значительной степени вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, и военного сотрудничества. Мы с вами знаем, насколько это важно, особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международных террористов», — сказал Путин в начале встречи.

Комментируя предстоящие выборы парламент Израиля, российский лидер заявил, что России не безразличны их итоги: «Мы очень рассчитываем на то, что будут ответственные политики, которые в любом случае сохранят все, что было достигнуто в двусторонних отношениях в последнее время».

В свою очередь премьер Израиля Нетаньяху считает очень важным сотрудничество между военными России и Израиля. «Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными. Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона», - обратился израильский премьер к президенту Путину, передает ТАСС.

По его мнению, согласование между военными двух стран «всегда очень важно»: «Это важно всегда, но это особенно важно в это время, потому что в последние месяцы мы видим резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки на нас».

«Мы не готовы мириться с этой угрозой», - отметил Нетаньяху, добавив, что данную тему намерен обсудить на нынешних переговорах.