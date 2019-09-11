О чем говорил Нетаньяху с Путиным и Шойгу
В Сочи проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает RNS.
«Я скажу прямо, не побоюсь этого, благодаря в значительной степени вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, и военного сотрудничества. Мы с вами знаем, насколько это важно, особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международных террористов», — сказал Путин в начале встречи.
Комментируя предстоящие выборы парламент Израиля, российский лидер заявил, что России не безразличны их итоги: «Мы очень рассчитываем на то, что будут ответственные политики, которые в любом случае сохранят все, что было достигнуто в двусторонних отношениях в последнее время».
В свою очередь премьер Израиля Нетаньяху считает очень важным сотрудничество между военными России и Израиля. «Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными. Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона», - обратился израильский премьер к президенту Путину, передает ТАСС.
По его мнению, согласование между военными двух стран «всегда очень важно»: «Это важно всегда, но это особенно важно в это время, потому что в последние месяцы мы видим резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки на нас».
«Мы не готовы мириться с этой угрозой», - отметил Нетаньяху, добавив, что данную тему намерен обсудить на нынешних переговорах.
NEWSru.co.il пишет, что ранее Нетаньяху провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Эти переговоры проходили сначала с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены делегации: министр экологии Зеэв Элькин, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави, а также глава военной разведки Тамир Хайман.