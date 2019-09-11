Вашингтон восстановил военную помощь Киеву
США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Об этом сказал представитель американской администрации высокого ранга.
По его словам, Госдеп и Пентагон выполняют обязательства по финансированию всей военной помощи и помощи в области безопасности Украине.
"Администрация поддерживает усилия Украины по реформированию и обеспечению самообороны, и эти средства позволят Украине приблизиться к выполнению этих целей", - цитирует представителя администрации ТАСС.
В конце августа президент США Дональд Трамп распорядился осуществить пересмотр военной помощи Украине. В текущем году, согласно военному бюджету Соединенных Штатов, помощь составляет $250 млн. Источник в администрации президента США утверждал, что Трамп хочет убедиться в том, что средства используются наилучшим с точки зрения интересов США образом.