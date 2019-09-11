Вашингтон восстановил военную помощь Киеву

США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Об этом сказал представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, Госдеп и Пентагон выполняют обязательства по финансированию всей военной помощи и помощи в области безопасности Украине.