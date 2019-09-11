В Турции суд оправдал журналистов-оппозиционеров

Согласно информации, суд постановил отменить ранее вынесенное судебное решение относительно пяти бывших сотрудников Cumhuriyet и заявил о необходимости оправдать их, передает РИА Новости.

Кассационный суд Турции постановил оправдать пятерых бывших сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet по делу о связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает газета.

Как сообщает газета, ранее журналисты были приговорены менее чем к пяти годам лишения свободы, и находятся в местах заключения.

В апреле прошлого года суд Стамбула приговорил к различным тюремным срокам 15 сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet, в том числе его главного редактора Мурата Сабунджу, арестованных по обвинению в связях с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена.