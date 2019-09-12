Лукашенко о смене власти в Беларуси: «Мы когда-то уйдем»

В Беларуси к власти должно прийти молодое поколение, которое будет нацелено на сохранение целостности страны, заявил президент Александр Лукашенко во время назначения руководителей местных органов власти и послов в ряд государств.

«Уже должно приходить новое поколение людей. Мы когда-то уйдем. Не так далеко это время. А прийти необходимо людям, которые должны сохранить страну», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

По его словам, такими людьми должны быть и послы, передает ТАСС.

«Чтобы не получилось, как тогда у нас (в первые годы после развала СССР) — в МИД заходишь, а там непонятно кто работает и непонятно с какой головой и какие мозги куда повернуты. Надо было еще с помощью спецслужб отлавливать их, ведь непонятно на кого работали», - сказал глава белорусского государства, подчеркнув, что белорусское внешнеполитическое ведомство должно быть «мощным с перспективными людьми».