Теракт в Турции: есть погибшие и раненые
В районе Кулп турецкой провинции Диярбакыр в результате подрыва самодельного взрывного устройства, установленного террористами РКК у обочины дороги, погибли четыре человека, еще 13 получили тяжелые ранения. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на администрацию Диярбакыра.
Согласно информации, взрывное устройство сработало во время проезда микроавтобуса, перевозившего работников лесного хозяйства.
Силы безопасности предпринимают неотложные меры по выявлению организаторов теракта. О случившемся проинформирован президент Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что для поимки виновников преступления будут задействованы все возможности.