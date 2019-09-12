Google «откупится» от обвинений миллиардом

Американская компания Google выплатит в общей сложности €965 млн в рамках досудебного урегулирования дела о неуплате налогов во Франции, сообщает Reuters.

Эта сумма включает в себя €500 млн штрафа и €465 млн ранее неуплаченных налогов.

«Соглашение урегулирует раз и навсегда все прошлые споры»,— заявил адвокат Антонен Леви на слушании в парижском суде, пишет «Коммерсант».

«Мы уладили все налоговые и связанные с ними разбирательства, которые велись во Франции на протяжении многих лет»,— отметила компания в сообщении для Reuters.

Французская прокуратура подозревала Google в неуплате налогов с 2015 года, утверждая, что компания не в полном объеме декларирует прибыль от деятельности во Франции.