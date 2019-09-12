Отправленный 10 сентября в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сдерживал Дональда Трампа от более жесткой линии в отношении Кубы и Венесуэлы. Об этом сказал сам глава Белого дома.

«На самом деле мои взгляды по Венесуэле и особенно по Кубе были намного более жесткими, чем у Джона Болтона. Он сдерживал меня», — написал Трамп в Twitter.

Заявление Трампа о том, что Болтон отговаривал его от жестких вариантов решения проблемы Кубы и Венесуэлы, стало неожиданностью, так как Болтон считался сторонником радикальных действий для достижения внешнеполитических целей США, в частности, связанных с Ираном и Венесуэлой, пишет Интерфакс. Наблюдатели отмечали, что именно Болтон был одним из главных инициаторов попыток США поддержать венесуэльскую оппозицию и добиться ухода от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.