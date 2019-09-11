Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани, когда тот приедет в Нью-Йорк на ежегодную сессию Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Associated Press.

По словам Мнучина, такая встреча «на данный момент не планируется», хотя Трамп и дал понять, что «готов побеседовать с Роухани без предварительных условий», чтобы обсудить иранскую ядерную программу, передает «Голос Америки».

Мнучин также настаивает, что недавняя отставка советника по национальной безопасности Джона Болтона не приведет к кардинальному изменению позиции администрации по Ирану. По его словам, объявленную президентом кампанию максимального давления «приводят в действие» он и госсекретарь Майкл Помпео, поэтому радикальных изменений не предвидится.