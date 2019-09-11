Крыло авиалайнера премьер-министра Канады Джастина Трюдо было повреждено в результате столкновения с автобусом, в котором ехали журналисты. Об этом сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел в аэропорту канадского города Виктория. Автобус, в котором ехали журналисты, отъезжая от самолета, решил проехать под крылом и задел его крышей.

Пресс-служба Трюдо сообщила, что самолет будет тщательно обследован специалистами, так как на нем премьер-министр планирует вылететь в ближайшее время вместе со своей командой и группой журналистов в города Камлупс и Эдмонтон.