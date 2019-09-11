Отдел спорта 00:39

Официальный сайт УЕФА опубликовал отчет, касающийся 80 участников групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые стартуют на следующей неделе.

Среди множества интересных данных и различных рейтингов стоит выделить информацию о работе клубов в соцсетях. Подписчики 80 клубов-участников групповых этапов в период с июня 2018 года по июнь 2019-го отметились 8,4 миллиарда действиями (ставили отметку «нравится», делились и комментировали) в соцсетях. На июль 2019 года в первую пятерку по количеству подписчиков входили мадридский «Реал» (222 миллиона), «Барселона» (213 млн), «Манчестер Юнайтед» (124 млн), «Челси» (79 млн) и «Ювентус» (73 млн). Учитывались такие соцсети, как Facebook, Instagram, YouTubeи Twitter. Отрадно, что самыми активными в Европе являются болельщики «Карабаха». В среднем каждый подписчик азербайджанского клуба совершает в соцсетях любимой команды 29,9 действий. На 2-м месте сербская «Црвена Звезда» (23,7), на 3-м – голландский «Аякс» (21,5), на 4-м – греческий «Олимпиакос» (20,3), на 5-м – турецкий «Галатасарай» (17,6).