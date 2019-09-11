Болельщики «Карабаха» - самые активные в Европе Рейтинг УЕФА
Официальный сайт УЕФА опубликовал отчет, касающийся 80 участников групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые стартуют на следующей неделе.
Среди множества интересных данных и различных рейтингов стоит выделить информацию о работе клубов в соцсетях. Подписчики 80 клубов-участников групповых этапов в период с июня 2018 года по июнь 2019-го отметились 8,4 миллиарда действиями (ставили отметку «нравится», делились и комментировали) в соцсетях.
На июль 2019 года в первую пятерку по количеству подписчиков входили мадридский «Реал» (222 миллиона), «Барселона» (213 млн), «Манчестер Юнайтед» (124 млн), «Челси» (79 млн) и «Ювентус» (73 млн). Учитывались такие соцсети, как Facebook, Instagram, YouTubeи Twitter.
Отрадно, что самыми активными в Европе являются болельщики «Карабаха». В среднем каждый подписчик азербайджанского клуба совершает в соцсетях любимой команды 29,9 действий. На 2-м месте сербская «Црвена Звезда» (23,7), на 3-м – голландский «Аякс» (21,5), на 4-м – греческий «Олимпиакос» (20,3), на 5-м – турецкий «Галатасарай» (17,6).
Самое популярное соревнование в мировых соцсетях – Лига чемпионов (136 млн подписчиков). ЛЧ опережает входящие в первую пятерку Национальную баскетбольную ассоциацию, английскую Премьер-лигу, испанскую Ла Лигу и чемпионат мира по футболу.
Самый посещаемый клуб в Европе – «Барселона». Ее домашние матчи в прошлом сезоне посетили 1,44 млн болельщиков. Наибольшего прогресса в количестве зрителей добился греческий ПАОК (плюс 172 тысячи).
Если учитывать и квалификационные раунды, то азербайджанский «Сабаил» стал одним из 10 дебютантов Лиги Европы. В Лиге чемпионов таких команд семь.
На групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы представлены 16 стран. Интересно, что три страны сыграют в ЛЧ, но не попали в турнир рангом ниже. Это – Хорватия, Чехия и Греция.
Также УЕФА назвал 10 самых вместительных стадионов клубов, которые сыграют в групповом раунде. Лидирует здесь арена «Барселоны» «Камп Ноу» (98 679). В первой десятке мог бы оказаться и Бакинский Олимпийский стадион, но в этом сезоне «Карабах» будет проводить свои домашние матчи на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Вместимость Олимпийского стадиона равна порядка 68 тысяч. С таким показателем самая крупная арена на Кавказе расположилась бы на 5-6-х местах, уступив, помимо «Камп Ноу», еще мадридскому «Сантьяго Бернабеу» (78 346), миланскому «Сан-Сиро» (78 275), стадиону «Олд Траффорд» в Манчестере (73 538) и арена мюнхенской «Баварии» (70 000).
Интересная информация была опубликована и о тренерах. На групповой стадии Лиги чемпионов больше всего главных тренеров из Италии – 4. По три специалиста представляют Испанию, Германию и Португалию. В Лиге Европы уверенно лидирует Португалия – 6 главных тренеров. По 4 – у Испании и Украины. Азербайджан, понятное дело, представляет один специалист – Гурбан Гурбанов.