23 года с советским паспортом в Турции

Согласно информации, в 1990-х женщина занималась челночной торговлей, закупала товары в Стамбуле, а затем доставляла их в Киев, где продавала. В момент распада СССР она как раз находилась Турции нелегально. Позже Александра обратилась в украинское консульство в Стамбуле, однако получила ответ, что ее документов в государственных архивах нет.

Уроженка Киева Александра Дравецкая, приехавшая в 1990-х годах в Турцию с советским паспортом, в течение 23 лет не может вернуться на родину, пишет издание Daily Sabah.

Дравецкой ничего не оставалось, как остаться в Турции с паспортом СССР. Женщина устроила личную жизнь, вышла замуж за местного жителя. Однако покинуть страну не может - нет документов.

«Поскольку у меня не было и до сих пор нет удостоверения гражданства и личности, я не могла законно выйти замуж, я не могу покинуть Турцию, чтобы повидаться с детьми и внуками», - сказала Дравецкая, добавив, что родственники навещали ее семь лет назад.

В настоящее время женщина проживает в Стамбуле и надеется, что со временем ее ситуация разрешится и она наконец-то получит турецкое гражданство.