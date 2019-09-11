Лавров: Война в Сирии закончилась

Ситуация в Сирии возвращается в мирное русло, сохраняются лишь отдельные очаги напряженности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, неподконтрольных правительству Сирии, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, в этих условиях на первый план выходят задачи "оказания комплексного гуманитарного содействия Сирии и продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом".