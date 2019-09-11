Заместитель посла Франции готовил нападения на мусульман

Сотрудник Министерства иностранных дел Франции, являвшийся вторым лицом в посольстве страны в Сальвадоре, задержан по подозрению в подготовке нападения на мусульман и выходцев из Северной Африки. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Согласно информации, Марк-Антуан Ж. был задержан в аэропорту Руасси - Шарль де Голль, ему были предъявлены обвинения в "участии в террористической организации". Речь идет о "Борьбе оперативных групп" (Action des forces oprationnelles, AFO) - организации, состоящей преимущественно из французов среднего и пожилого возраста, объединенных идеей коллективной защиты от радикальных исламистов. По версии правоохранителей, ее основал бывший сотрудник полиции 65-летний Ги Сибра, передает ТАСС.