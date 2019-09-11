Заместитель посла Франции готовил нападения на мусульман
Сотрудник Министерства иностранных дел Франции, являвшийся вторым лицом в посольстве страны в Сальвадоре, задержан по подозрению в подготовке нападения на мусульман и выходцев из Северной Африки. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Согласно информации, Марк-Антуан Ж. был задержан в аэропорту Руасси - Шарль де Голль, ему были предъявлены обвинения в "участии в террористической организации". Речь идет о "Борьбе оперативных групп" (Action des forces oprationnelles, AFO) - организации, состоящей преимущественно из французов среднего и пожилого возраста, объединенных идеей коллективной защиты от радикальных исламистов. По версии правоохранителей, ее основал бывший сотрудник полиции 65-летний Ги Сибра, передает ТАСС.
На допросе дипломат рассказал, что "изначальный проект AFO состоял в том, чтобы в случае нападения террористов... члены организации могли в следующие часы нанести удары на территории Франции по целям, признанным как радикальные". По словам задержанного, участники сообщества тренировались в стрельбе, беге и изготовлении маломощной взрывчатки.
По данным следствия, Марк-Антуан стал главой ячейки в регионе Иль-де-Франс летом 2017 года, завербовал многих членов организации. Несмотря на отъезд в Сальвадор, дипломат продолжал контролировать ситуацию. Из полученной правоохранителями переписки выяснилось, что он рассчитывал привезти из этой страны партию оружия, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом. В списке, найденном на чердаке его дома, фигурировали "ружье, пистолеты-пулеметы "Узи", автоматы Калашникова" и другие виды оружия.