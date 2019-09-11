Икрам Нур, автор haqqin.az 02:36

Башар Асад принял решение о конфискации части бизнес-империи, принадлежащей его двоюродному брату, сирийскому олигарху-миллиардеру Рами Махлуфу.

На протяжении нескольких веков человечество накрепко усвоило две нехитрые истины. Первая - «кому война - горе, а кому - добрая фея». То есть всегда найдутся люди, которые на войне сделают немалое состояние, и чем больше страдает народ, тем толще становится их кошелек. Вторая же больше связана с инстинктом самосохранения - «деньги любят тишину», что вполне можно трактовать следующим образом: уж если довелось тебе хорошо нажиться на войне, то уж не выпячивай свое богатство на всеобщее обозрение. Обнищавший в военные годы народ отнесется к этому, мягко говоря, без всякого понимания. Но человек слаб, а свалившиеся на его голову деньги иногда напрочь отбивают и умение думать головой, и инстинкты самосохранения. Что, собственно, и произошло с кузеном Башара Асада - Рами Махлуфом и его сыном Мухаммедом. Двоюродный брат сирийского президента - из тех, кто родился с золотой ложкой во рту. Его тетя, почтенная и весьма достойная женщина Аниса Махлуф в 1957 году вышла замуж за молодого красавца-летчика сирийских ВВС. Красивая любовная история, где сплелись и романтика, и тяга женщин к «крылатым». Кстати, молодого и, конечно же, усатого красавца-лейтенанта из ВВС звали Хафез Асад. Который спустя 9 лет, после бурных событий в Сирии, стал министром обороны, а в 1970-м, после переворота - и вовсе президентом страны. После чего, по странному совпадению, бизнес семьи Махлуф просто попер в гору, а ближайшие родственники первой леди Сирии стали получать чрезвычайно выгодные государственные контракты в банковском, нефтяном и телекоммуникационном секторах страны.

Нужно отдать должное - семья Махлуф умела быть благодарной и была оплотом Асада в самых сложных ситуациях. Родной брат Анисы, Мухаммед, ставший к тому времени во главе клана, сыграл важнейшую роль в передаче власти после смерти Хафеза именно Башару Асаду и долгие годы был его наставником и проводником в лабиринте со змеями, как однажды назвал сирийские элиты и кланы один проницательный автор. Ему, кстати, в этих лабиринтах не повезло - сгинул без вести после ареста контрразведкой ВВС. Пришло время - и опорой, а отчасти и кошельком Башара Асада стал новый глава семьи, сын Мухаммеда, Рами. С 2000 по 2010 год любая фирма, желавшая вести дела в Сирии, могла решить свои вопросы только через него. Именно тогда у Рами и появилось в узких кругах прозвище «10 процентов». Нужно объяснять, от чего? К апрелю 2011 года «Файнэншл таймс» писала, что Рами «10 процентов» Махлуф в той или иной мере контролировал почти 60% сирийской экономики - и нет оснований сомневаться в этой цифре. В 2013-м, когда страна уже полыхала, Рами Махлуф, личное состояние которого оценивалось примерно в 6 миллиардов долларов, попал во все возможные санкционные списки Запада. Поэтому он объявил о том, что отходит от дел, а управлять бизнесом семьи назначил старшего сына, Мухаммеда. Вот из-за него-то у Рами проблемы с кузеном Башаром и начались. В нынешнем году Москва внезапно потребовала от Дамаска погасить часть сирийской задолженности России в сумме около трех миллиардов долларов. Почему это было сделано - отдельная история, замечу лишь, что она была связана с усилением в Дамаске иранского влияния. Башар по привычке обратился к Рами - а тот внезапно ответил отказом. Дескать, денег нет, но вы там держитесь. Асад оторопел и даже, как говорят очевидцы, впал в легкий ступор. А пока он там пребывал, на стол сирийскому президенту положили качественно собранную папочку, где перечислялись все счета и активы, которыми через Мухаммеда владеет Рами. Для пущей наглядности к документам были приложены фото, которые Мухаммед выставляет в Инстаграме. Сплошной лакшери-стайл, дорогие машины, курорты и - вот совсем надо мозг не иметь - намеки на многомиллионные сделки. В память о многолетней дружбе и о покинувшей этот мир в 2017 году госпоже Анисе Асад не стал репрессировать Рами Махлуфа и его старшенького мажорчика. Но в короткое время примерно половина его активов отошла государству, а холдинги Cham Holding и Bena Properties теперь обязались вкладываться в реконструкцию страны. Рами Махлуф сделал это вполне добровольно, понимая, что за обман покровителя и глупость собственного сына нужно платить - и то, что забрал Асад, это еще вполне по-человечески.