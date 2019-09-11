Трамп о прослушке Израилем телефонов Белого дома: Все возможно, но...
Президент США Дональд Трамп не верит, что Израиль размещал прослушивающие устройства у Белого дома. Об этом он заявил журналистам.
"Не думаю, что Израиль шпионил за нами. Мне трудно в это поверить, - сказал Трамп. - Все возможно, но я не верю".
Отметим, что ранее в четверг издание Politico со ссылкой на три источника сообщило, что американские власти пришли к выводу, что множество шпионских устройств, которые находили в Вашингтоне, вероятнее всего, размещал Израиль. Для выявления ответственного за слежкой с устройствами работали специалисты: они анализировали все детали, примерные места их происхождения и годы производства. В результате экспертам стало «совершенно ясно, что израильтяне несут ответственность», рассказал бывший высокопоставленный сотрудник разведслужб.
Позволявшую прослушивать телефоны аппаратуру находили возле Белого дома, а также рядом с другими секретными объектами. В отличие от случаев с другими странами, никаких последствий для еврейского государства не последовало, и США его даже не осудили, отметили собеседники издания. В то же время неясно, удалось ли израильтянам получить какую-либо информацию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал обвинения «вопиющей ложью».