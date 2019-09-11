Трамп о прослушке Израилем телефонов Белого дома: Все возможно, но...

Президент США Дональд Трамп не верит, что Израиль размещал прослушивающие устройства у Белого дома. Об этом он заявил журналистам.

"Не думаю, что Израиль шпионил за нами. Мне трудно в это поверить, - сказал Трамп. - Все возможно, но я не верю".