В конце августа в результате аварии на очистных сооружениях в воды Вислы в районе Варшавы произошел сброс нефильтрованных стоков. Гигантские потоки хлынули в реку — природный символ Польши. Сегодня загрязненные воды достигли Гданьска, порта на Балтике. В них содержатся с огромным превышением бактерии Ecoli, фосфора и других токсичных субстанций.

Каждая экологическая катастрофа, особенно, если это происходит на море, в реке, быстро распространяется в окружающей среде. Для трагедии такого рода нет границ, нет преград. И рано, или поздно, последствия ощущаются в любом уголке Земли.

Польские экологи бьют тревогу и призывают избегать контактов с водой из самой крупной реки Польши. Бактерия может привести к опасным заболеваниям — тяжелым инфекциям, воспалению мозговых клеток, сепсису, которые часто кончаются смертью.

Эта ситуация уже беспокоит Скандинавские страны, а комиссия охраны морской среды Балтики, срочно собравшаяся в Таллинне, столице Эстонии, подтвердила, что последствия аварии очистных сооружений имеют признаки экологической катастрофы.

Трагедия, в полном смысле этого слова, случилась 27 августа, а уже к 10 сентября в Вислу оказалось выброшено 3 миллиона кубометров ядовитых стоков. Ситуация ухудшается с каждым днем.

Пресса Скандинавии подчеркивает, что сброс загрязненных вод влияет на все Балтийское море. Авария, случившаяся в Варшаве, означает серьезное прерывание ведущегося очистки вод Балтики и возвращения его к природному состоянию.

Сброс стоков в польские воды может стать катастрофой для Балтийского моря, сообщает датский телеканал TV2. По его информации, министерство среды и продовольствия Дании очень серьезно смотрит на утечку и уже контактирует с польскими властями.

Шведский посол в Польше обеспокоен ситуацией и видит долговременные последствия катастрофы.

Того же мнения не только специалисты, но и простые жители Польши. Все в один голос говорят, что это экологическая катастрофа.

Правительство предпринимает меры, чтобы ликвидировать аварию и снизить риски для населения. Если бы не его решительные действия, то опасные стоки продолжали бы загрязнять Вислу, течь в Балтику. Построен временный понтонный мост, по которому проложены трубы, отводящие стоки к очистным сооружениям.

В то же время, по сообщениям польских медиа, власти Варшавы делают вид, что это был контролируемый сброс нечистот, при том не зная причин аварии, и что в этом нет ничего особенного. К такой же точке зрения подключились даже... активисты Greenpeace, что, по меньшей мере, странно. При том, эти же члены организации заблокировали в Гданьском заливе судно с углем.

Надо сказать, что состояние вод Вислы давно вызывает пристальное внимание экологов. Много раз на различных участках самой длинной польской реки, протянувшейся с юга на север страны на протяжении более 1000 километров, отмечалось превышение норм различных химических элементов и токсичных веществ. Например, бензопирена, гептахлора, кадмия, олова, марганца, цинка и других.

В целях более строгого контроля за чистотой водной артерии и предотвращения загрязнения 2017 год был назван «годом реки Вислы».

Нынешняя ситуация, в преддверии грядущих в октябре выборов в польский парламент — Сейм, несомненно, удобный повод для нападения правящей партии «Право и Справедливость» на оппозицию, возглавляющую столицу страны Варшаву. В официальных польских медиа почти каждый день звучат инвективы в адрес молодого мэра города. Рафал Тжасковский пока держит удар...