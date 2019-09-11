Уроженец Бангладеш Абдул Вахид и пакистанка Сафия (София) вместе с двумя детьми сбежали в Азербайджан из ОАЭ в связи с проблемами на религиозной почве и из-за угрозы ареста, сообщает haqqin.az со ссылкой на Pakistan Christian Post.

Сафия впервые заинтересовалась христианством в 20-летнем возрасте. Спустя четыре года, в 2002 году, она вышла замуж за друга семьи, владельца автомобильного магазина, бангладешца Абдул Вахида. Супруг не знал о религиозных пристрастиях Сафии, а когда спустя годы жена все-таки призналась, что исповедует христианство, пригрозил развестись с ней.

Правда, вскоре Абдул Вахид смягчился и передумал расходиться, несмотря на требования своих родственников из Бангладеш расстаться с отказавшейся от ислама женщиной.

Со временем муж даже позволил Сафии посещать вместе с дочерью Вардой церковь. Пара жила относительно счастливой жизнью, хотя время от времени получала угрозы из Пакистана от семьи Сафии. Спокойствие длилось до тех пор, пока деловой партнер Абдул Вахида отказался делить бизнес с ним из-за новой веры его жены. В порыве гнева Абдул Вахид избил своего товарища, что привело к большой опасности для него и его семьи.

Опасаясь ареста, семья сбежала в Азербайджан по туристической визе. В Баку они обратились к проживающему тут пакистанскому другу Али Аббасу. Тот сообщил, что Абдул Вахиду, Сафие и их двум детям будет разрешено остаться в Азербайджане, если они вложат 15 тысяч долларов в бизнес, который должен быть официально зарегистрирован. Али Аббас предложил открыть дело на его имя, поскольку у него была рабочая виза, и пообещал передать затем право собственности семье. Абдул Вахиду удалось добыть нужную сумму, однако пакистанский друг оказался аферистом. Получив деньги, он пропал и перестал отвечать на звонки.

Бангладеш и Пакистан, откуда родом пара, отказали им в визе. А Азербайджан отказал в предоставлении убежища. 9 сентября этого года, после 15-месячного пребывания в Азербайджане, семья должна была быть депортирована. Однако благодаря усилиям Британо-пакистанской христианской ассоциации (BPCA) и других гуманитарных организаций Абдул Вахиду, Сафие и их детям была предоставлена возможность пожить в Азербайджане еще месяц.