Помпео не будет советником Трампа

Госсекретарь США Майкл Помпео не будет назначен советником главы американского государства по национальной безопасности. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

По информации пресс-службы Трампа, американский лидер сообщил, что обсуждал с госсекретарем идею назначения на этот пост. По словам Трампа, Помпео предпочел, "чтобы там был кто-то еще", передает ТАСС.

Президент США ранее сообщал, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Джона Болтона. В четверг глава Белого дома заявил, что на эту должность претендуют еще 10 человек, пояснив, что теперь кандидатов уже 15.