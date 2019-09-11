Кофе и молоко спасают от онкологии

Ученые из Австралии выяснили, какие продукты помогают снизить риск онкологических заболеваний. Об этом сообщает Medicalxpress.

Как установили специалисты, в 35% случаев рак кишечника появляется у людей, злоупотребляющих курением и плохим питанием.

Медики посоветовали уменьшить количество жирного и обработанного мяса в рационе до 100 граммов в день. При этом они посоветовали употреблять определенные продукты для снижения риска появления рака: молоко, молочные продукты, жирную рыбу и кофе.

Как отмечается, среди больных онкологией пациентов употребляющих две или более чашки кофе, замечена высокая продолжительность жизни. Кроме того, уменьшает риск развития раковых заболеваний большое количество клетчатки, как минимум 30 граммов в день.