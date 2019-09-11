В Армении военнослужащий покончил с собой

В Армении покончил с собой военнослужащий. Об этом заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян, пишут армянские СМИ.

Инцидент произошел в одном из сел Тавушской области Армении. Военнослужащий-контрактник, имя которого не называется, повесился в хлеву.

Тело военнослужащего обнаружил его брат. Он позвал соседей, которые вызывали скорую помощь и полицию. Правоохранители выясняют мотивы поступка погибшего, которые вынудили его пойти на этот шаг.