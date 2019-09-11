Производитель израильских беспилотников открыл представительство в Азербайджане

Официальным представителем компании является гражданин Израиля Браиман Зеев.

По данным израильских СМИ, Israel Aerospace Industries активно сотрудничает с Азербайджаном. В частности, Азербайджан купил у нее беспилотник Harop и др. оборудование.

Israel Aerospace Industries, IAI (Авиационная промышленность Израиля») основана в 1953 году, осуществляет деятельность в сфере ВПК. В частности, компания занимается производством авиатехники и авионики, приборов и оборудования для космических спутников, связи и разведки, один из ведущих в мире разработчиков и производителей БПЛА, некоторые из них не имеют аналогов в мировой практике авиастроения.

IAI является одной из ведущих технологическо-промышленных компаний Израиля, в ней работают около 16 тыс. сотрудников, годовой объем продаж превышает $3,3 млрд.