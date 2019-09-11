В Товузе крупный бизнесмен застрелил бывшего председателя суда

Согласно информации, Фируддин Алекперов получил 3 пулевых ранения и был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

Ряд СМИ сообщают, что владеющий сетью ресторанов и магазинов Али Шамиев является одним из богатейших людей в Товузе. Не так давно между ним и Фируддином Алекперовым, который в далеком 1995 году занимал должность председателя Товузского районного суда, вспыхнул конфликт.

Причиной конфликта стало то, что юрист якобы жаловался в государственные органы на нарушения закона, допущенные Али Шамиевым. Бизнесмен затаил обиду на юриста и решил с ним расправиться.

В настоящее время Али Шамиев задержан сотрудниками полиции.