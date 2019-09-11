Халаф Халафов о переговорах по границе с Грузией

Баку и Тбилиси до конца сентября проведут второй раунд встречи экспертов по делимитации и демаркации несогласованных участков азербайджано-грузинской государственной границы, заявил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

«Работа продолжается. До конца сентября мы проведем второй раунд экспертной встречи, по итогам которой примем решение о проведении очередного заседания государственной комиссии по делимитации и демаркации в Тбилиси», - сказал Халафов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, на первом этапе встречи экспертов, которая состоялась 19-23 августа, стороны провели совместный осмотр отдельных участков.

«На первом этапе мы завершили работу на половине из всех тех участков, которые остались несогласованными»,- отметил замминистра.