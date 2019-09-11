Микаил Джаббаров: «Борьба с теневой экономикой дает результаты»

Баку проходит научно-практическая конференция "Влияние налоговых реформ на теневую экономику", - сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

В своем выступлении министр налогов М. Джаббаров отметил, что проведение налоговых реформ постепенно начинает давать свои плоды.

“Хотя на первый взгляд может показаться, что эти реформы не дают результатов в борьбе с теневой экономикой, но это не так. С каждым годом мы видим снижение доли теневой экономики. Мы решительно настроены путем экономических реформ нанести сокрушительный удар по теневой экономике», - сказал министр.

Микаил Джаббаров отметил значительный рост налоговых поступлений от ненефтяного сектора. По его словам, также существенно увеличилась доля безналичных расчетов.