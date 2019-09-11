Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, американские военные совместно с военнослужащими из Турции будут с земли патрулировать данный регион. Американское Минобороны надеется данным решением снять существующее напряжение на сирийской территории между Вашингтоном и Анкарой.

При этом отправка солдат позволит Пентагону приостановить действие указа президента США Дональда Трампа о выводе американского контингента из Сирии.