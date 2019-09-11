Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:34

Министерский комитет по мониторингу сделки ОПЕК+ (JMMC) на заседании в четверг, 12 сентября, не признал, что нефтяному рынку грозит переизбыток нефти, но заставил «двоечников» выполнить свои обязательства. Внимание всех, кто связан с нефтедобычей и мировыми рынками продажи нефти, вчера было приковано к Абу-Даби, где проходило заседание министерского мониторингового комитета участников соглашения ОПЕК+. Но то, что увидели наблюдатели, вызвало у них крайнее удивление.

«Слушая спикеров, трудно было отделаться от впечатления, что они либо занимаются самоуспокоением, либо просто прячут головы в песок от надвигающихся проблем», - эмоционально делился вечером своими впечатлениями со мной один из экспертов по нефти, автор нескольких книг и ведущий специалист одной международной консалтинговой группы в сфере энергетики. Дело, разумеется, не в том, что столь представительная встреча продолжалась в этот раз всего два часа вместо привычных 5-7. И не в том, что никаких серьезных обсуждений складывающейся на мировых рынках нефти сложной для ОПЕК ситуации регламентом даже не предусматривалось. Наблюдателей удивила прежде всего та атмосфера благостной беззаботности, которая царила на встрече серьезных вроде-бы людей, вполне компетентных министров и специалистов. Собственно, вся повестка исчерпывалась только одним вопросом - дисциплина исполнения договоренностей по сокращению добычи. Причем ход обсуждения здорово напоминал родительское собрание в начальной школе, когда руководству очень не хочется говорить что-то неприятное - и оно даже критику преподносит позитивно. «Все у нас хорошо, дорогие участники сделки ОПЕК+. Почти с самого начала она перевыполняется, и фактически члены альянса убрали с рынка 1,6 миллиона баррелей в сутки. Причем в некоторые месяцы сокращение достигало почти 2 миллионов баррелей. Но такой результат получается за счет усилий лишь некоторых «отличников», например - Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстана. Но есть и «двоечники», которым надо срочно подтянуться, какие бы уважительные причины своей недисциплинированности они не приводили, те же Ирак, Нигерия и Россия. А так, конечно, все очень хорошо и местами даже замечательно», - примерно так можно перевести монолог министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бин Салмана, председательствовавшего на этом странном заседании.

«Двоечники» глубоко раскаивались и обещали незамедлительно исправиться, причем даже с перевыполнением квот на сокращение добычи. Умиление и бурные аплодисменты, улыбки и веселье. Странности усилились, когда прозаседавшиеся вышли к прессе и почтенной публике. Оказывается, по мнению лидеров ОПЕК+, никакого долгосрочного тренда на снижение цен за нефть попросту не существует. Повода для беспокойства нет и, вообще, нынешние «низкие цены на нефть - это рецепт для более высоких цен», - сообщил принц Абдель Азиз. Ну а то, что болтают там разные эксперты - то не стоит обращать на это внимания. «Мы обсудили все потенциальные факторы неопределенности... и подтвердили готовность продолжать быть ответственными и отвечать на разные вызовы», - было заявлено собравшимся. И возможность возвращения на рынок некоторого объема иранской нефти тоже никаких проблем не представляет. Случись такое - ОПЕК+ примет «адекватные меры». А добыча в США так и вообще скоро сократится «из-за ухудшения условий финансирования проектов по добыче сланцевой нефти» - в этом саудовский принц согласен с российским министром Александром Новаком. Международное энергетическое агентство, организация крайне авторитетная, считает иначе. «Несмотря на то, что непрерывное наращивание запасов, которое мы наблюдали с начала 2018 года, сейчас прекратилось, это временное явление. Вскоре производители ОПЕК+ вновь увидят всплеск добычи нефти стран не-ОПЕК, что приведет к возвращению значительного излишка нефти на рынок и давлению на цены. Задача управления рынком остается «пугающей» в 2020 году», - говорится в свежем отчете МЭА. Но участники вчерашнего заседания просто игнорируют эти прогнозы.