Индусы пытались утопить статую бога и умерли

Не менее 11 человек погибли в Индии во время праздника, посвященного Ганеше — богу с головой слона. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Инцидент произошел в городе Бхопал в штате Мадхья-Прадеш рано утром в пятницу, 13 сентября. Индусы на лодках выплыли в озеро, чтобы совершить стандартный для праздника Ганеша-чатуртхи («Фестиваль Ганеши») ритуал: опустить в воду глиняную статую бога.

В какой-то момент одна из лодок перевернулась. Оказавшиеся в воде попытались взобраться на вторую, однако из-за этого она также потеряла равновесие и опрокинулась. На место происшествия сразу же двинулись спасатели. Им удалось достать из воды шесть выживших и 11 тел. Отмечается, что погибшим от 15 до 30 лет. Всего на борту лодок находилось 19 человек, поиски пропавших продолжаются.

Из-за произошедшего в отношении управлявших лодками мужчин возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Ганеша-чатуртхи приходится на август или сентябрь и продолжается 10 дней. В ходе празднества жители устанавливают в домах и публичных пространствах глиняные статуи Ганеши, а в последний день праздника затапливают их в водоемах, где их размывает водой.