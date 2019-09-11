На открытии бакинского филиала «Kipinä», который функционирует на базе Центра Международного Образования и Инноваций XXI Век, присутствовали представители бренда «Kipinä» и родители дошкольников.

Во время мероприятия участники были проинформированы о стремительно растущих по всему миру дошкольных учебных заведениях «Kipinä». Гостям мероприятия детально изложили философию образования этой уникальной программы, научный директор Джанин Лаубнер подробно ответила на все интересующие родителей вопросы. В день открытия гости прошлись по зданию, ознакомились с инфраструктурой дошкольного учебного заведения, а также встретились с воспитателями.

В ходе мероприятия было отмечено, что инфраструктура дошкольного учебного заведения полностью была реконструирована с использованием экологически чистых строительных материалов. Кроме того, все воспитатели дошкольного учебного заведения приняли участие в четырехмесячной онлайн-программе обучения, организованной университетом HAMK Финляндия. Воспитатели «Kipinä» также прошли тренинг с научным директором Джанин Лаубнер и получили сертификаты университета HAMK Финляндия.

«Kipinä» — это международная сеть дошкольных учебных заведений в 16 странах мира со штаб-квартирой в Великобритании.

Программа Kipinä была разработана с целью объединения обучения в игровой форме со структурированными результатами, которые дают детям хороший старт для будущей школьной жизни. Куррикулум включает в себя шесть основных областей развития + инновации, которые сосредоточены на эмоциональном, социальном, когнитивном и физическом развитии каждого ребенка.

В дошкольном учебном заведение «Kipinä» преподавание ведется на трех языках.

Более подробную информацию о программе «Kipinä» можно найти на сайте www.kipinakids.com/ru/.