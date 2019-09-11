Ученые нашли самую грязную мировую валюту

Ученые из Турции, Германии и Нидерландов установили, банкноты какой мировой валюты являются самыми грязными в мире. За это исследование они получили Шнобелевскую премию в области экономики, сообщается на сайте мероприятия.

Как пишет РБК, целью ученых было выяснить, деньги какой страны лучше всего передают вредные бактерии. Согласно данным исследования, самыми грязными банкнотами оказались румынские леи.