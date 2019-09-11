МИД Армении о встрече Мамедъярова и Мнацаканяна

Баку и Ереван согласились на встречу глав МИД двух стран, однако о времени и месте встречи будет заявлено в согласованном порядке, сказала в ходе брифинга журналистам пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, сообщает Sputnik Армения.



"Я уже отметила, что министр посетит Нью-Йорк. Со стороны сопредседателей было предложение организовать встречу сопредседателей, и стороны согласились, что встреча состоится. Что касается того, где и когда, то мы много раз заявляли, что об этом будет объявлено в согласованном порядке", - отметила Нагдалян.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян также подтвердил, что стороны договорились о встрече, не указав подробностей.

Последняя встреча Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоялась 20 июня в Вашингтоне.