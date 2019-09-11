Оплачивайте обучение в UNEC в рассрочку с BirKart

Kapital Bank, оказывающий поддержку развитию сферы образования в стране, представил клиентам еще одно новшество. Владельцы карты рассрочки BirKart, их дети или близкие, получающие образование в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC), могут воспользоваться новой акцией.

Согласно условиям, до 10 октября 2019 года студенты, обучающиеся на платной основе в UNEC, могут оплатить обучение в рассрочку (равными частями) на 12 месяцев. На уплаченную сумму не начисляется дополнительная комиссия или процент. Для этого необходимо оплатить годовую стоимость обучения в университете с помощью BirKart через ПОС-терминал Kapital Bank.

При совершении платежа, 1,5% от общей суммы оплаты вернется на карту BirKart CashBack, а для карты BirKart Miles 1 манат будет рассчитан как 1 миля. Отметим, что в ближайшее время будут организованы аналогичные акции и с другими вузами и колледжами.

Следует отметить, что BirKart представлена в трех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомлений предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. BirKart можно заказать, позвонив на короткий номер 8196 или отправить заказ по WhatsApp на номер (+99 451) 250 99 99. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 100 филиалах и 13 отделениях во всех районах и городах Азербайджана.