«Предварительное следствие по фактам очевидных злоупотреблений при разработке и реализации проекта строительства автомагистрали Север-Юг продолжается», — добавила Арутюнян.

Левону Саргсяну предъявлено обвинение в связи с предполагаемыми нарушениями, совершенными во время строительства дороги Север-Юг. Он объявлен в розыск. По некоторым данным, Левон Саргсян находится в Ливане.

Левон Саргсян впервые был объявлен в розыск в июле 2018 года по другому возбужденному против него делу. По первоначальному обвинению Левону Саргсяну вменяется незаконное обогащение и сокрытие доходов.