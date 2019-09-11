Россия и Армения стали спорить из-за Азербайджана
Заявления вице-премьера России Юрия Борисова и и.о. генсека ОДКБ Валерия Семерикова о том, что Азербайджан может вступить в организацию в статусе наблюдателя, вызвали гневную реакцию МИД Армении.
Ранее haqqin.az писал о том, что вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что ОДКБ всегда будет приветствовать сотрудничество со всеми бывшими республиками СССР, в том числе с Азербайджаном. Предоставление статуса наблюдателя в организации не исключил и и.о. генсека ОДКБ Валерий Семериков.
«Любой комментарий о получении Азербайджаном статуса наблюдателя ОДКБ без согласия Еревана останется лишь на уровне мнения», - сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ходе брифинга в пятницу.
«Мы видели комментарии, которые были даны относительно статуса и партнера ОДКБ. Нужно четко зафиксировать, что есть Устав ОДКБ, где указаны конкретные требования к партнеру и наблюдателю. Без согласия Армении любое мнение или комментарий просто останутся таковыми», - сказала Нагдалян.
По ее словам, наблюдатель должен иметь дипломатические отношения со всеми странами ОДКБ.