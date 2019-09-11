Россия и Армения стали спорить из-за Азербайджана

Заявления вице-премьера России Юрия Борисова и и.о. генсека ОДКБ Валерия Семерикова о том, что Азербайджан может вступить в организацию в статусе наблюдателя, вызвали гневную реакцию МИД Армении.

Ранее haqqin.az писал о том, что вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что ОДКБ всегда будет приветствовать сотрудничество со всеми бывшими республиками СССР, в том числе с Азербайджаном. Предоставление статуса наблюдателя в организации не исключил и и.о. генсека ОДКБ Валерий Семериков.