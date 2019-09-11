«Ждем согласия Конгресса и приступим к переговорам», - сказал, комментируя этот факт для польской прессы, министр национальной обороны Мариуш Блащак. Он подчеркнул, что это наиважнейший в истории страны контракт для Войска Польского, знаменующий переход польской военной авиации в новую эпоху, и создание таких возможностей для военно-воздушных сил, которыми до сих пор они не обладали.

Ожидаемый контракт будет стоить этой стране-члену НАТО 6,5 миллиарда долларов. В эту сумму будут входить техническая помощь, логистика, поставка вспомогательного оборудования, подготовка пилотов. Конгресс должен принять решение до 25 сентября этого года.

F-35 - это одноместный, многоцелевой боевой самолет, обладающий системой пониженной возможности обнаружения радарами и вертикальным взлетом. Он - единственный пока истребитель-бомбардировщик 5-го поколения.

Этот, по мнению специалистов, лучший в мире самолет своего класса, уже стоит на вооружении во многих странах Запада.

Известно, что Турция обладает сотней F-35, как и Австралия. В Израиле их 50. Более 100 в Японии и Великобритании. В Европе его модификации производит завод в Италии. «Супер-умный» самолет имеет несколько модификаций, в том числе для авианосной авиации.

Если сделка состоится, то Польша будет первой страной в Восточной Европе, на вооружении которой будут суперсовременные, почти неуязвимые для ПВО истребители-бомбардировщики.

В рамках недавнего увеличения численности американского военного контингента в Польше, это свидетельство последовательного укрепления так называемого «восточного фланга НАТО». В него входят, кроме Польши, три страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония), а также Румыния, Болгария, Словакия, Чехия.

Ни для кого не секрет, что размещение подразделений стран НАТО на территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии явилось ответом альянса на события 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на территорию восточной Украины, поддерживая сепаратистов Донбасса.

С этого же времени на территориях стран-союзников проводятся регулярные военные учения с участием подразделений, размещенных в Балтии на ротационной основе.