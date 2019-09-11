Убитый Фируддин Алекперли не был членом Коллегии адвокатов

Коллегия адвокатов Азербайджана опровергает информацию о том, что убитый в Товузе Фируддин Алекперли является адвокатом.

Ранее haqqin.az писал о громком убийстве, произошедшем в Товузском районе. Местный бизнесмен Али Шамиев застрелил Фируддина Алекперли на почве личного конфликта.

Ряд СМИ также сообщил, что Фируддин Алекперли является адвокатом и был застрелен в своей адвокатской конторе.

Вместе с тем, в Коллегии адвокатов Азербайджана опровергают информацию, что убитый является членом этой организации и призвали журналистов проверять информацию перед публикацией. Со списком членов Коллегии адвокатов можно ознакомиться на сайте этой организации barassociation.az.