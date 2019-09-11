«Азеришыг» улучшило энергообеспечение сотен тысяч абонентов

По его словам, в этом году было улучшено снабжение электроэнергией свыше 350 тысяч абонентов.

«В результате проводимых в последние годы восстановительных работ и капитального ремонта в стране в ожидании плохих погодных условий, особенно в горных районах, созданы запасы материалов, оборудования и техники. Для того, чтобы удовлетворить возросший спрос на электроэнергию, в соответствии с планом мероприятий на 2019 год, с начала текущего года во все регионы были отправлены сотни машин с грузом материалов. Среди оборудования, отправленного в регионы, есть тысячи километров кабелей, сотни трансформаторов, железобетонные опорные столбы и другие материалы. В результате предпринятых мер будет улучшено обеспечение электроэнергией 62 сел, или же свыше 350 тысяч абонентов. Основной нашей задачей является бесперебойное обеспечение электроэнергией всех наших абонентов. Мы просим у наших потребителей незамедлительно сообщать о каких-либо перебоях в подаче электроэнергии по нашей горячей линии «199», которая работает 24 часа в сутки», - сказал Т.Мустафаев.