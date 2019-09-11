Синоптики рассказали о погоде на субботу
В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако утром в некоторых местах полуострова прогнозируются кратковременные дожди. Северо-восточный ветер днем сменится на умеренный южный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 17-21, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 24-26 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 50-60%.
Согласно медико-метеорологическим прогнозам синоптиков, 14 сентября на Апшероне ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых горных районах ожидаются дожди. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.