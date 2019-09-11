Путин едет в Анкару

Президент РФ Владимир Путин 16 сентября посетит Анкару. Здесь он примет участие в трехстороннем саммите по Сирии, а также проведет двусторонние встречи с президентами Турции и Ирана - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В понедельник запланирована трехсторонняя встреча по Сирии гарантов астанинского процесса и содействия сирийскому урегулированию, - сказал Песков в ходе брифинга.

"Эта встреча будет в Анкаре, президент туда отправится", - указал представитель Кремля, анонсировав ряд двусторонних встреч, передает РИА Новости.