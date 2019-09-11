Как пишет испанская газета El Mundo, Каракас подготовил план «борьбы» с США в 2005 году и привлек к нему «Революционные вооруженные силы Колумбии». США и Евросоюз считают эту радикальную группировку террористической.

Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес планировал «затопить» США кокаином. Об этом говорится в докладе Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

По информации DEA от человека, который присутствовал на встрече, подобные совещания проходили ежемесячно. На одной такой встрече были разработаны морские и сухопутные маршруты для поставки наркотиков в США. Предполагалось, что кокаин будут поставлять «Революционные вооруженные силы Колумбии».

Участником совещаний и одним из авторов плана якобы был Уго Карвахаль, бывший руководитель военной разведки Боливарианской Республики. Весной 2019 года, наряду с экс-министром энергетики Венесуэлы Хавьером Очоа, Карвахаль был задержан в Испании по запросу США. Его заподозрили в торговле наркотиками, сейчас решается вопрос об экстрадиции. Как писал Reuters, США считают, что у Карвахаля, противника нынешнего президента Николаса Мадуро, есть изобличающая его информация.