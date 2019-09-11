В Армении освободили убийцу российского спецназовца

В Ереване освободили из-под стражи владельца подмосковного ресторана «Бир Хаус» Григора Оганяна, которого Россия разыскивает по подозрению в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина 1 июня 2019 года. Об этом сообщает «Росбалт».

Оганян провел под стражей максимально возможный срок — 40 дней, после чего был отпущен на свободу. Он не может быть выдан России, поскольку является гражданином Армении. Российские силовики могут направить материалы расследования в отношении Оганяна в республику для рассмотрения местными властями.

В конце июля сообщалось, что Оганян задержан в Армении и изложил свою версию событий, которые произошли в день гибели Белянкина. По его словам, 1 июня в его кафе праздновали день рождения одного из гостей. Два пьяных клиента вели себя буйно, и хозяин ресторана с другими гостями вывели их на улицу. Там двое продолжили выяснять отношения, появился Белянкин с пистолетом, открыл стрельбу и началась драка.