Нетаньяху на переговорах с Путиным достиг своих целей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встречах в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу достиг целей в вопросах обеспечения безопасности еврейского государства. Об этом сообщает израильский новостной сайт "Седьмой канал".

По словам Нетаньяху, во время этих встреч, которые продолжались в общей сложности пять часов, "мы подробно остановились на вопросах безопасности": "Это тонкая и детальная работа, и всегда задается вопрос: будет ли сохранена наша свобода действий? Эти встречи являются рабочими встречами, когда на стол выкладываются карты, обновляется разведывательная информация, происходит обмен стратегически важными данными, чтобы мы могли действовать...".

На встрече с президентом РФ израильский премьер заявил, что его страна не намерена мириться с угрозой со стороны Ирана: "Согласование между нашими военными всегда очень важно. Это особенно важно в это время, потому что за последний месяц мы видим резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки на нас, для того, чтобы расположить там ракеты".

Нетаньяху также сообщил израильским журналистам, что не услышал от президента РФ осуждения его намерений в случае победы на парламентских выборах 17 сентября распространить суверенитет на Иорданскую долину и ряд территорий к северу от Мертвого моря.