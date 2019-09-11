Центробанк снова снизил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана принял решение о снижении учетной ставки до 8,25 % с 8%, сообщили в ЦБА.

«Стабилизация цен на нефть в последние месяцы, низкая инфляция и стабильная макроэкономическая ситуация обусловили снижение ставки с 8,25% до 8%», - говорится в сообщении.

Нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, верхний – снижен с 10,25% до 9,75%.

Решение вступает в силу с 13 сентября. ЦБА в очередной раз рассмотрит вопрос изменения параметров процентного коридора 25 октября.