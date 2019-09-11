В Грузии застрелили россиянина
В селе Гора Дманисского района (Квемо Картли) Грузии застрелили 65-летнего гражданина России. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.
"В селе Гора Дманисского района произошло убийство. Выстрелом из огнестрельного оружия убит 65-летний мужчина. По существующей информации, убитый является гражданином России", - сказано в сообщении.
В пресс-службе МВД Грузии отказались называть ТАСС гражданство убитого, отметив лишь, что уголовное дело в связи со случившимся возбуждено по статье "Умышленное убийство" УК Грузии, по которому предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.