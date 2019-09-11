Шэн Сию, специально для haqqin.az 15:28

Правительство Таджикистана в конце августа расторгло инвестиционное соглашение с китайской компанией «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа» о модернизации и введении в эксплуатацию заводов по производству аммиака и карбамида. Как сообщают таджикские источники, действие соглашения прекращается в одностороннем порядке в связи с невыполнением обязательств, взятых три года назад на себя ООО «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа». Совместное предприятие «Нурихои Осиё», созданное на основе «Таджик Азота», прекращает свою деятельность.

Необходимо напомнить, что контракт Душанбе с китайским партнером был заключен в 2016 году. 51% акций ОАО «Азот» перешел к «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа», которая должна была вложить $360 млн в предприятие: достроить его, оснастить современным технологическим оборудованием. На начало 2018 года планировался запуск производства, однако этого так, по целому ряду причин, и не случилось. Чтобы был понятен масштаб произошедшего, приведем несколько цифр, характеризующих масштаб ожиданий и провала. За то время, что завод простаивал, согласно данным Госкомитета, Таджикистан импортировал из России, Казахстана и Узбекистана 352 тысяч тонн минеральных удобрений на общую сумму $69 млн. Кроме того, около 250 работников предприятия уже более трех лет не получают заработную плату. Весной 2019 года они написали письмо президенту Эмомали Рахмону, в котором просят поспособствовать получению заработанных ими денег - более 2,5 миллионов сомони ($260 тысяч). Примечательно, что в июле 2018 года именно это предприятие, а точнее, именно китайских инвесторов глава Хатлонской области республики Давлатшо Гулмахмадзода обвинил… в дефиците минеральных удобрений из-за задержки запуска производства карбамида. «Наши предприниматели не решились ввозить из-за рубежа минеральные удобрения. Они боялись, что если завод заработает, то на их ввезенный товар не будет спроса. И это стала одной из причин дефицита удобрений в этом сезоне», - говорил тогда он.

Но Гулмахмадзода не только говорил, но и делал, в частности - обратился в правительство. И вскоре премьер-министр страны Кохир Расулзода поручил Госкомимуществу в одностороннем порядке отменить договор с китайской компанией и заключить его с другим инвестором, если завод не будет запущен в августе. Как видим, для этого решения потребовался целый год, и возникает вполне логичный вопрос - чем же власти и китайские инвесторы все это время занимались. Уж явно не ликвидацией предприятия, поскольку даже вопрос о выплате долгов решен не был. Кстати, о долгах. В соглашении о создании «Нурихои Осиё» есть интересный пункт. Хотя 51 процент акций принадлежит «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа», ответственность за ранее имеющиеся долговые обязательства предприятия несет правительство Таджикистана. Впрочем, удивляться здесь особо нечему - именно таким было требование китайских инвесторов. Зная о том, какие истории иногда приключаются с бизнесменами из КНР в Таджикистане, представители «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа» пытались таким образом подстраховаться от произвола местных властей. Как видим - не помогло. А все потому, что эти самые местные власти категорически не устраивало распределение долей в будущих прибылях предприятия. «Не жирно им, этим китайцам, будет получать 51% дохода уникального предприятия, единственного в Таджикистане производителя минеральных удобрений, в том числе карбамида, аммиака, двуокиси углерода, оксигена и жидкого азота, имеющих гарантированный рынок сбыта как внутри страны, так и за рубежом? Надо бы с них больше получать». Китайские бизнесмены с подобным видением ситуации были категорически несогласны. Более того, эти наивные люди, мало знакомые с таджикскими реалиями, пытались доказать местным чиновникам, что никаких огромных прибылей предприятие давать не может, а сверхнормативные выплаты властям здесь и сейчас, в смете просто не предусмотрены. Но кто же им поверит? А потому хатлонские управленцы решили, что китайцы деньги попросту «зажали». Ну и зачем они такие нужны? История с «Нурихои Осиё» - далеко не единственный случай с китайскими бизнесменами в Таджикистане. С 2013 года, когда частники из КНР начали активно инвестировать в эту страну, таких эпизодов наберется не один десяток. Глава Федерации зарубежных китайцев в Таджикистане Ху Фэн обрисовал ситуацию, в которой оказались китайские инвесторы в Таджикистане, следующим образом: «Знаете, как таджик стреляет в голубей? Они разбрасывают пищу на земле, а затем ждут за углом с ружьем. Когда приходят голуби, они просто стреляют с близкого расстояния. С такой страшной ситуацией китайские бизнесмены сталкиваются здесь». Словом, можно вполне говорить о сформировавшейся тенденции - местные власти в Таджикистане преисполнены уверенности в том, что являются для Пекина уникальными партнерами. Более того, не менее уникальным местом для китайских инвестиций. А потому и с легкостью необыкновенной могут мелких и средних бизнесменов из КНР «кинуть», обложить поборами, а то и вовсе посадить в тюрьму, как это произошло с главой компании «Сад Даре» Ин Сюандэ.