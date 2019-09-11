Китайцы пришли в Таджикистан и ужаснулись: «здесь от нечего делать убивают голубей» наши подробности
Правительство Таджикистана в конце августа расторгло инвестиционное соглашение с китайской компанией «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа» о модернизации и введении в эксплуатацию заводов по производству аммиака и карбамида.
Как сообщают таджикские источники, действие соглашения прекращается в одностороннем порядке в связи с невыполнением обязательств, взятых три года назад на себя ООО «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа». Совместное предприятие «Нурихои Осиё», созданное на основе «Таджик Азота», прекращает свою деятельность.
Необходимо напомнить, что контракт Душанбе с китайским партнером был заключен в 2016 году. 51% акций ОАО «Азот» перешел к «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа», которая должна была вложить $360 млн в предприятие: достроить его, оснастить современным технологическим оборудованием. На начало 2018 года планировался запуск производства, однако этого так, по целому ряду причин, и не случилось.
Чтобы был понятен масштаб произошедшего, приведем несколько цифр, характеризующих масштаб ожиданий и провала. За то время, что завод простаивал, согласно данным Госкомитета, Таджикистан импортировал из России, Казахстана и Узбекистана 352 тысяч тонн минеральных удобрений на общую сумму $69 млн. Кроме того, около 250 работников предприятия уже более трех лет не получают заработную плату. Весной 2019 года они написали письмо президенту Эмомали Рахмону, в котором просят поспособствовать получению заработанных ими денег - более 2,5 миллионов сомони ($260 тысяч).
Примечательно, что в июле 2018 года именно это предприятие, а точнее, именно китайских инвесторов глава Хатлонской области республики Давлатшо Гулмахмадзода обвинил… в дефиците минеральных удобрений из-за задержки запуска производства карбамида. «Наши предприниматели не решились ввозить из-за рубежа минеральные удобрения. Они боялись, что если завод заработает, то на их ввезенный товар не будет спроса. И это стала одной из причин дефицита удобрений в этом сезоне», - говорил тогда он.
Но Гулмахмадзода не только говорил, но и делал, в частности - обратился в правительство. И вскоре премьер-министр страны Кохир Расулзода поручил Госкомимуществу в одностороннем порядке отменить договор с китайской компанией и заключить его с другим инвестором, если завод не будет запущен в августе. Как видим, для этого решения потребовался целый год, и возникает вполне логичный вопрос - чем же власти и китайские инвесторы все это время занимались. Уж явно не ликвидацией предприятия, поскольку даже вопрос о выплате долгов решен не был.
Кстати, о долгах. В соглашении о создании «Нурихои Осиё» есть интересный пункт. Хотя 51 процент акций принадлежит «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа», ответственность за ранее имеющиеся долговые обязательства предприятия несет правительство Таджикистана. Впрочем, удивляться здесь особо нечему - именно таким было требование китайских инвесторов. Зная о том, какие истории иногда приключаются с бизнесменами из КНР в Таджикистане, представители «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа» пытались таким образом подстраховаться от произвола местных властей. Как видим - не помогло.
А все потому, что эти самые местные власти категорически не устраивало распределение долей в будущих прибылях предприятия. «Не жирно им, этим китайцам, будет получать 51% дохода уникального предприятия, единственного в Таджикистане производителя минеральных удобрений, в том числе карбамида, аммиака, двуокиси углерода, оксигена и жидкого азота, имеющих гарантированный рынок сбыта как внутри страны, так и за рубежом? Надо бы с них больше получать».
Китайские бизнесмены с подобным видением ситуации были категорически несогласны. Более того, эти наивные люди, мало знакомые с таджикскими реалиями, пытались доказать местным чиновникам, что никаких огромных прибылей предприятие давать не может, а сверхнормативные выплаты властям здесь и сейчас, в смете просто не предусмотрены. Но кто же им поверит? А потому хатлонские управленцы решили, что китайцы деньги попросту «зажали». Ну и зачем они такие нужны?
История с «Нурихои Осиё» - далеко не единственный случай с китайскими бизнесменами в Таджикистане. С 2013 года, когда частники из КНР начали активно инвестировать в эту страну, таких эпизодов наберется не один десяток. Глава Федерации зарубежных китайцев в Таджикистане Ху Фэн обрисовал ситуацию, в которой оказались китайские инвесторы в Таджикистане, следующим образом: «Знаете, как таджик стреляет в голубей? Они разбрасывают пищу на земле, а затем ждут за углом с ружьем. Когда приходят голуби, они просто стреляют с близкого расстояния. С такой страшной ситуацией китайские бизнесмены сталкиваются здесь».
Словом, можно вполне говорить о сформировавшейся тенденции - местные власти в Таджикистане преисполнены уверенности в том, что являются для Пекина уникальными партнерами. Более того, не менее уникальным местом для китайских инвестиций. А потому и с легкостью необыкновенной могут мелких и средних бизнесменов из КНР «кинуть», обложить поборами, а то и вовсе посадить в тюрьму, как это произошло с главой компании «Сад Даре» Ин Сюандэ.
Официальный Пекин не спешит вмешиваться в подобные ситуации, считая происходящее не «политикой», а «спором хозяйствующих субъектов», не заслуживающим внимания государственных органов. Тем более что сейчас китайские власти ужесточили требования к бренду «Пояс и Путь», и далеко не все китайские компании, работающие в Таджикистане, имеют право им пользоваться.
Но нужно совершенно не знать Пекин, чтобы считать, что он ничего не видит и ничего не запоминает. Даже на самых лояльных своих партнеров - а Душанбе как раз из таких, лояльных и стратегически важных - китайское руководство предпочитает иметь полное досье, в котором содержится полный и постоянно обновляемый список претензий Пекина к местным властям. И рано или поздно - когда решается принципиально важный для китайских интересов вопрос - это досье ложится на стол переговоров в качестве неотразимого козыря. Так что, многочисленные эпизоды ущемлений китайских инвесторов еще получат свое продолжение, которое будет для Душанбе достаточно некомфортным.
Кстати. Сейчас власти страны вновь ищут новых инвесторов для «Таджик Азота». Власти утверждают, что после модернизации срок окупаемости предприятия составит всего 5 лет, а производительная мощность достигнет 1,6 млн тонн в год. Из них 180 тысяч тонн — потребности самого Таджикистана в минеральных удобрениях, все остальное можно будет отправлять на экспорт. Снова подманивают «китайских голубей»?