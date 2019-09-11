В столице Франции - Париже работники метро и другого общественного транспорта не вышли на работу в пятницу в знак протеста против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на организацию, управляющую общественным транспортом французской столицы (RATP).

Закрыты 16 линий столичного метро, нарушена работа двух из трех пригородных железнодорожных линий, а также движение автобусов и трамваев. По данным RATP, после 20:00 13 сентября будут работать только две линии метро, движение поездов в которых осуществляется без машинистов.

В качестве альтернативы общественному транспорту RATP предлагает воспользоваться электрическими скутерами, 30 минут поездки на которых оплатит сама компания. Многие жители города добирались на работу на велосипедах. В утренний час пик в результате акции протеста в районе Парижа образовались пробки длиной до 200 км.

Сообщается, что это самая массовая акция протеста транспортников с 2007 года. Демонстранты назвали это мероприятие "предупреждающим выстрелом".