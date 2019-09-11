В банк Порошенко пришли с обысками

В здании Международного инвестиционного банка в Киеве, принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко, проходят обыски, сообщает «24 канал».

На месте событий журналистам «24 канала» сообщили, что обыски осуществляет Государтсвенное бюро расследований. По словам представителей кредитной организации, они не располагают информацией об обысках.

Ранее в пятницу Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований. В пресс-службе ведомства не уточнили, с каким делом связаны следственные действия.