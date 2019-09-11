Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Труд» рассказал, что война в Сирии закончилась. «Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству Сирийской арабской республики, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат», - отметил глава российской дипломатии.

Правда, это заявление решительно противоречит информации о гибели 3 сентября российских военнослужащих. Старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык из Сил специальных операций Вооруженных сил России погибли, а еще двое военнослужащих были ранены. Об этом сообщает официальная российская газета «Ведомости», ссылаясь на дипломатические источники и арабские СМИ. Как обычно бывает в таких случаях, детали случившегося туманны. Одни источники утверждают, что российские офицеры подорвались на минах в районе населенного пункта Джурин, находящегося под контролем сирийских властей, другие говорят о вражеской засаде в районе населенного пункта Аджаз на востоке провинции Идлиб. Поскольку Джурин и Аджаз находятся в 60 километрах друг от друга, весьма вероятно, что речь идет о разных эпизодах, что еще очевиднее указывает на регулярные вооруженные столкновения.

Министерство обороны России традиционно отвергло информацию о потерях в Сирии, и журналистам по своим каналам пришлось находить подтверждение у близких и родственников погибших. Новостное агентство РБК опубликовало фотографию троих офицеров с траурной рамкой, так что о фейке речь не идет.

Безусловно, тяжесть боев в Сирии сейчас заметно спала по сравнению с тем, что там творилось в 2015 году, когда Россия ввела в страну свои войска. Но говорить об окончании войны странно, в том числе и по причинам упомянутой Лавровым разделенности ее территории. Север страны контролирует Турция и ориентированные на нее вооруженные группировки, восточнее Евфрата зона под контролем курдов и американцев. Большие пустынные просторы с редкими небольшими населенными пунктами по-прежнему остаются ареной действий мелких, но все еще в сумме многочисленных отрядов ИГИЛ.