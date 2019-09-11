Лавров в Москве объявил мир в Сирии, а Путин в Дагестане говорит о войне актуальный комментарий
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Труд» рассказал, что война в Сирии закончилась. «Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству Сирийской арабской республики, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат», - отметил глава российской дипломатии.
Правда, это заявление решительно противоречит информации о гибели 3 сентября российских военнослужащих. Старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык из Сил специальных операций Вооруженных сил России погибли, а еще двое военнослужащих были ранены. Об этом сообщает официальная российская газета «Ведомости», ссылаясь на дипломатические источники и арабские СМИ. Как обычно бывает в таких случаях, детали случившегося туманны. Одни источники утверждают, что российские офицеры подорвались на минах в районе населенного пункта Джурин, находящегося под контролем сирийских властей, другие говорят о вражеской засаде в районе населенного пункта Аджаз на востоке провинции Идлиб. Поскольку Джурин и Аджаз находятся в 60 километрах друг от друга, весьма вероятно, что речь идет о разных эпизодах, что еще очевиднее указывает на регулярные вооруженные столкновения.
Министерство обороны России традиционно отвергло информацию о потерях в Сирии, и журналистам по своим каналам пришлось находить подтверждение у близких и родственников погибших. Новостное агентство РБК опубликовало фотографию троих офицеров с траурной рамкой, так что о фейке речь не идет.
Безусловно, тяжесть боев в Сирии сейчас заметно спала по сравнению с тем, что там творилось в 2015 году, когда Россия ввела в страну свои войска. Но говорить об окончании войны странно, в том числе и по причинам упомянутой Лавровым разделенности ее территории. Север страны контролирует Турция и ориентированные на нее вооруженные группировки, восточнее Евфрата зона под контролем курдов и американцев. Большие пустынные просторы с редкими небольшими населенными пунктами по-прежнему остаются ареной действий мелких, но все еще в сумме многочисленных отрядов ИГИЛ.
Российское военное присутствие удержало сирийский режим от надвигавшейся на него катастрофы, а совместные боевые действия с крупной иранской группировкой позволили расширить зону контроля. Однако стоит убрать из формулы сирийского урегулирования эти две переменных, российскую и иранскую, и гражданская война вспыхнет с новой силой. Так что Сергей Лавров явно выдал желаемое за действительное. В Сирию легче было зайти, чем из нее выйти.
Когда-то советская пропаганда зарабатывала очки, критикуя войну во Вьетнаме, которая, в свою очередь, вызвала волну протестов в самих Соединенных Штатах. Потом произошло вторжение советских войск в Афганистан, и этот козырь перестал работать. В России нет сколько-нибудь заметного антивоенного движения и протестов против непонятного присутствия российского контингента в Сирии. Заявления об окончании войны вызывают логичный вопрос, когда Россия выведет свои войска.
Но Владимир Путин ответил на этот вопрос, когда вчера общался в дагестанском селе Ботлих с местными жителями. Президент России отверг слухи о том, что существует негласный запрет принимать в военные училища выходцев из Дагестана.
«Конечно, никакой команды не принимать ребят с Кавказа не было и быть не может. Наоборот, нам нужны ребята с Кавказа в армии, в вооруженных силах». И отдельно выделил Сирию как место, где он особенно приветствовал бы «ребят с Кавказа». Главнокомандующему виднее, закончилась война или нет. А министр иностранных дел может и дальше говорить о мире.