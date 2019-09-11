Генерал Дустум пообещал расправиться с талибами за полгода

По словам Дустума, у него уже имеется военный план, как разгромить ветвь «Талибана» в северных провинциях Афганистана при участии американцев, афганских правительственных сил и военных сил НАТО.

Первый вице-президент Афганистана генерал Абдул-Рашид Дустум заявил о готовности в течение шести месяцев разгромить движение «Талибан» на севере страны, если афганское правительство и США дадут ему такой шанс. Об этом, как сообщает TOLOnews, генерал заявил на пресс-конференции в Кабуле.

«Я попросил президента, Национальный совет безопасности, США, НАТО и наших международных друзей прийти, выслушать мой план и выполнить его. Ни сухопутных войск, ни других ресурсов не потребуется, — пообещал Дустум. — Приходите и попробуйте, это займет шесть месяцев», пишет агентство Fergana.

Как заявил Дустум, США зашли в тупик в своих переговорах. «Мы будем бороться с талибами. У нас есть возможность победить талибов при условии, что нам доверятся НАТО, США и президент Афганистана. Мы не собираемся дезинтегрировать север», — сказал Дустум, имея в виду, что силы безопасности Афганистана сейчас ведут бои с талибами на севере страны. «Мы поможем США, как в 2001 году, выйти из этого тупика, чтобы они могли достойно и победоносно покинуть Афганистан», — добавил генерал.

Генерал Дустум, один из главных полевых командиров афганской войны, занимает пост вице-президента с 2014 года, сохраняя значительный вес в политике и влияние на проправительственные вооруженные формирования.